الإعلامي الكبير مسعد أبو ليلة يقدّم لقاء وزير الخارجية بصالون ماسبيرو الثقافي

أحمد جودة - القاهرة

يستضيف صالون ماسبيرو الثقافي، في أول ندواته، الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية

يقدّم لقاء وزير الخارجية، الإعلامي الكبير مسعد أبو ليلة، أحد أبرز نجوم التليفزيون المصري على مدى سنوات طويلة.

ينعقد صالون ماسبيرو الثقافي باستديو أحمد زويل، بحضور نخبة من المثقفين والإعلاميين من داخل ماسبيرو وخارجه.

يتحدّث وزير الخارجية في الصالون عن القضايا الإقليمية، والدولية، ومحددات السياسية الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.