نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “المسلماني” يبحث مع وزير المالية تنفيذ التوجيه الرئاسي بشأن صرف معاشات ماسبيرو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مع وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك؛ حيث تم بحث ملف معاشات ماسبيرو.

أبلغ "المسلماني" الدكتور كجوك بانتهاء مرحلة إرسال كافة بيانات أصحاب المعاشات إلي وزارة المالية، وتم الاتفاق على اجتماعٍ آخر قريبًا؛ وذلك لإعلان موعد بدء صرف المستحقات.

وكان مجلس الهيئة الوطنية للإعلام في اجتماعه الأخير، قد وجّه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيهاته لحل أزمة معاشات ماسبيرو.