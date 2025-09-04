أحمد جودة - القاهرة - الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف

في مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهاني إلى الشعب المصري الكريم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، داعيًا الله أن يعيد هذه الذكرى المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

المولد النبوي الشريف

وأكد الرئيس في كلمته بهذه المناسبة أن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان، سائلًا الله أن يحفظها ويصونها، وأن يديم عليها نعمة الاستقرار.

كما دعا الرئيس السيسي جموع المسلمين إلى الاقتداء بسيرة النبي محمد ﷺ وما حملته من قيم الرحمة والمحبة والسلام، مشددًا على أن إحياء ذكرى مولده العطرة مناسبة متجددة لتجديد العهد بالسير على نهجه في نشر التسامح والخير بين الناس.