نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المركز القومي للبحوث ينظم قافلة بيطرية بقرية المنوات بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلاقًا من دوره في خدمة المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة، نظم المركز القومي للبحوث ممثلًا في معهد البحوث البيطرية، قافلة بيطرية موسعة إلى قرية المنوات بمحافظة الجيزة، وذلك يوم الاثنين الموافق 27 أغسطس 2025، في إطار خطة المركز لدعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والداجنة.

أقيمت القافلة تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، وإشراف الأستاذة الدكتورة نبيلة عبد المقصود، رئيس لجنة التنمية المجتمعية، والأستاذ الدكتور خالد عبد الحميد، عميد معهد البحوث البيطرية، وبالتنسيق مع الأستاذ الدكتور أشرف بركات من المعهد.

شارك في القافلة فريق بحثي متخصص من معهد البحوث البيطرية، قام بالكشف على الحالات المرضية وتقديم العلاج المناسب لها، حيث تم فحص 164 حالة باطنة من الماشية والدواب، وعلاج 127 حالة من الخيول، إلى جانب إعطاء الدواء بالفم لعدد 845 رأسًا من الأغنام ضد الطفيليات الداخلية. كما جرى علاج 2133 طائرًا ضد الأمراض البكتيرية، إضافة إلى معالجة 58 حالة متنوعة من الأبقار والجاموس والأغنام.

وقد بلغ عدد المستفيدين من خدمات القافلة نحو 350 من مربي الماشية والدواجن بالقرية، الذين أعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة من المركز القومي للبحوث، مؤكدين أن هذه القوافل تساهم بشكل كبير في تحسين صحة الثروة الحيوانية والداجنة، بما ينعكس على رفع كفاءة الإنتاج وزيادة دخل الأسر الريفية.

ويؤكد المركز القومي للبحوث أن تنظيم هذه القوافل يأتي في إطار التزامه بدعم المجتمع، وتعزيز التواصل مع القرى والمناطق الريفية، وتقديم الخدمات البيطرية والبحثية التي تسهم في تنمية قطاع الثروة الحيوانية، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي.