نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية الطب البيطري تحصل على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد "ايجاك' لمدة 4سنوات. في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت جامعة القاهرة إنجازًا جديدًا حيث أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، حصول وحدة التشخيص الجزيئي للأمراض بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب البيطري على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد (ايجاك) ISO/IEC 17025:2017، لمدة أربع سنوات وذلك بعد موافقة اللجنة المستقلة للاعتماد.

وأكد رئيس الجامعة أن ما حققته كلية الطب البيطري يمثل إضافة جديدة لسجل جامعة القاهرة العريق في مجال الاعتماد الأكاديمي والبحثي، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم البحث العلمي التطبيقي وربطه بالاحتياجات المجتمعية، ولافتًا إلى أن اعتماد هذه الوحدة يعد خطوة مهمة تعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع والارتقاء بالقطاع البيطري بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية وصحة الإنسان.

وأضاف د.محمد سامي عبدالصادق أن الجامعة تحرص دائما علي تطوير المعامل والمراكز البحثية ورفع كفاءتها، وتوفير كافة الاحتياجات والإمكانات اللازمة لدعمها، بالإضافة إلى مواكبة المستجدات والتطورات العالمية في النظم البحثية، وذلك بهدف الوصول إلى المستوى العالمي المرموق الذي تستحقه كجامعة من الجيل الرابع.

ومن جانبها، قالت الدكتورة إيمان بكر عميد كلية الطب البيطري، إن حصول وحدة التشخيص الجزيئي على الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد (ايجاك) يعكس التزام الكلية بتطبيق أعلى معايير الجودة في البحث العلمي والتشخيص المعملي، ويمنح الباحثين والطلاب فرصة العمل في بيئة علمية معترف بها دوليًا، مشيرًة إلى أن منح الاعتماد جاء في بعض الاختبارات البيولوجية الجزيئية للتعرف على بعض الميكروبات في عينات الغذاء والدم وأنسجة الجلد من الحيوانات والمسحات البيولوجية، مؤكدًة التزام الكلية بالاستمرار في رفع كفاءة الخريجين ودعم الأبحاث العلمية التي تخدم قطاع الثروة الحيوانية والصحة العامة.