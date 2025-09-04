نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي: فعاليات ملتقى قادة الرياضة الجامعية بمعسكر جامعة طنطا ببلطيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برعاية كل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبإشراف كل من الدكتور أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتورة نيڤين زيدان عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، أقيمت فعاليات ملتقى قادة الرياضة الجامعية، وذلك في رحاب جامعة طنطا بمعسكر بلطيم.

وشهد الملتقى مشاركة ممثلي أكثر من 40 جامعة (الزقازيق، السويدي، دراية، القاهرة، الإسكندرية، الإسكندرية الأهلية، رشيد، الأهرام الكندية، مدينة السادات، حورس، سفنكس، السلام، سيناء، المنوفية، أسوان، المصرية الصينية، ٦ أكتوبر، سوهاج، طنطا، بنى سويف، الدلتا، المنصورة، بنها، كفر الشيخ، البريطانية، التعليم العالى، الألمانية الدولية، الألمانية بالقاهرة، المصرية للتعلم الإلكتروني، قناة السويس، جنوب الوادى، أسيوط، المنوفية الأهلية، حلوان، فاروس)

في مستهل فعاليات الملتقى، رحب د.أحمد كامل بالحضور من مديري إدارات الرياضة، ومديري الأنشطة الرياضية بالجامعات والمعاهد العليا المصرية، ناقلا تحيات د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع ممثلي الجامعات والمعاهد في جهودهم الداعمة لإدارة الرياضة الجامعية، كما ثمن د.أحمد كامل جهود جامعة طنطا في استضافة الملتقى، مشيدًا بجهود د.محمد القصير مدير عام رعاية شباب الجامعة على جهوده في تنظيم واستضافة الفعاليات.

وخلال فعاليات الملتقى، تم استعراض البنود المطروحة للنقاش، والتي استهدفت الوقوف على آليات التنفيذ، وضمان نجاحها،

جاءت على النحو التالي:

• مناقشة خطة النشاط الرياضي للعام الجامعي 2025/2026.

• استعراض استعدادات تنظيم اتحاد الجامعات للدورة الإفريقية للجامعات المقرر إقامتها في أغسطس 2026.

• عرض نموذج محاكاة للدورة خلال الفترة من 1 إلى 6 فبراير 2026، ليكون نموذجًا مصغرًا على هامش فعاليات دوري الجامعات المصرية رقم (53)

• مناقشة مشروع "دوري الأقاليم".

• بحث مقترحات تعديل بعض بنود لائحة مبادرة 100 يوم رياضة؛ بهدف تحفيز الجامعات على مزيد من المشاركة.

• مناقشة تعديلات مقترحة على بعض بنود اللائحة العامة المنظمة لدوري الجامعات المصرية.

• تقييم السلبيات التي ظهرت خلال العام الماضي، وطرح مقترحات عملية لتطوير الأداء.

الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة