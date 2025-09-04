نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد مجالس البحث العلمي العربية يفوز بجائزة المؤسسة العربية المتميزة لعام 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إنجاز جديد يعكس مكانته الرائدة في دعم مسيرة البحث العلمي العربي، فاز اتحاد مجالس البحث العلمي العربية بجائزة المؤسسة العربية المتميزة لعام 2025، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر الدولي العاشر لمعامل التأثير العربي، الذي استضافته جامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين العرب. وجاء هذا التكريم تتويجًا لجهود الاتحاد في ترسيخ قيم التعاون العربي المشترك، وتعزيز التكامل المعرفي، ودعم مبادرات الابتكار والإبداع في شتى المجالات العلمية.

وخلال احتفالية خاصة أقيمت ضمن فعاليات المؤتمر، تسلّم الجائزة الأستاذ الدكتور عبد المجيد بنعمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، حيث قام بتسليمها كل من: معالي الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، رئيس جامعة الملك خالد، والأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، إلى جانب الأستاذ الدكتور محمود عبدالعاطي، رئيس معامل التأثير العربي. وقد جاءت هذه اللحظة لتعكس حجم التقدير العربي لدور الاتحاد كمرجعية أساسية في مساندة المؤسسات البحثية، وصناعة بيئة علمية محفزة للتطوير والابتكار.

ويُنظر إلى هذا التتويج باعتباره محطة جديدة في مسيرة الاتحاد نحو تعزيز مكانته بوصفه المظلة العربية الجامعة لمؤسسات ومجالس البحث العلمي، والذراع الداعمة للمشروعات البحثية التي تسعى لبناء اقتصاد قائم على المعرفة. كما يمثل التكريم اعترافًا بالدور المحوري للاتحاد في توحيد الرؤى العلمية بين الدول العربية، وتوفير منصات للتعاون وتبادل الخبرات بين الباحثين، بما يسهم في مواجهة التحديات التنموية، والاستجابة لمتطلبات التحول نحو مجتمع عربي مبتكر وقادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وبهذا الإنجاز، يواصل اتحاد مجالس البحث العلمي العربية خطاه الثابتة نحو المستقبل، مؤكدًا التزامه بالعمل الجماعي والتكامل العلمي كنهج استراتيجي لبناء أجيال عربية قادرة على الإبداع وصناعة المعرفة.