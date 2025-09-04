نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد المنظومة التعليمية بالمعاهد العسكرية التخصصية للضباط بالكيان العسكرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المنظومة التعليمية بالمعاهد العسكرية التخصصية لضباط القوات المسلحة بالكيان العسكرى بحضور عدد من قادة القوات المسلحة، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة نظم وبرامج الإعداد والتأهيل العلمى والعسكرى للضباط

بالمنشآت التعليمية العسكرية.

وإستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى شرح تفصيلى لمنظومة العمل بالمعاهد التخصصية ومتابعة سير العملية التعليمية لعدد من الفرق والدورات للضباط بمختلف أسلحتهم التخصصية وأوجه التطوير والتحديث التى تمت بالمنظومة التعليمية لمواكبة أحدث النظم التكنولوجية فى مختلف مجالات العلوم العسكرية.

وناقش الفريق أحمد خليفة عددًا من الدارسين والوافدين وأعضاء هيئة التدريس فى أساليب تنفيذ البرامج التدريبية والدراسات العلمية الحديثة، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإهتمام بتطوير قدرات مقاتلى القوات المسلحة فى مختلف التخصصات وذلك فى إطار إعداد قادة قادرين على آداء مهامهم بكفاءة وإقتدار طبقًا للنظم التكنولوجية الحديثة بكافة المجالات العسكرية بما يحقق التطوير المستمر فى آداء القوات المسلحة وجاهزيتها القتالية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية لحماية الأمن القومى المصرى.

وفى ختام الجولة قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على أماكن الإقامة والإعاشة للضباط الدارسين بالمعاهد العسكرية التخصصية للإطمئنان على الحالة الإدارية التى تنعكس مباشرة على الروح المعنوية، كما تفقد عدد من الأقسام والعيادات الطبية بمستشفى القوات المسلحة بالكيان العسكرى

التى عكست المستوى المتميز للمستشفى وإتباعها لأحدث المعايير المتطورة لتقديم خدمة طبية متميزة.