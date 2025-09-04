أخبار مصرية

التعليم تعلن خطة توزيع مناهج رياض الأطفال المطورة للعام الدراسي 2025/2026

أحمد جودة - القاهرة -  أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخطة الرسمية لتوزيع مناهج مرحلة رياض الأطفال بالمستويين الأول والثاني، وذلك بعد الانتهاء من تطوير بعض الكتب الخاصة بالمرحلة، ضمن خطة شاملة لتحسين جودة التعليم في سنوات الطفولة المبكرة.

وأوضحت الوزارة أن خطة التوزيع تتضمن مناهج اللغة العربية واللغة الإنجليزية للفصل الدراسي الأول، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي لضمان انطلاق العام الدراسي بصورة منظمة، وتوحيد أساليب التدريس داخل جميع المدارس.

وشددت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل إلى المديريات التعليمية على ضرورة التزام معلمات وموجهات رياض الأطفال بالاطلاع على جميع الكتب المقررة والمرفوعة عبر الموقع الرسمي للوزارة، والعمل بها بشكل كامل دون إدخال أي مقررات أو مواد إضافية من خارج المنهج المعتمد.

كما أكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال في مختلف المدارس، وتحقيق معايير موحدة للتدريس تراعي الخصائص العمرية للأطفال وتدعم قدراتهم اللغوية والمعرفية.

ويأتي إعلان توزيع مناهج رياض الأطفال ضمن سلسلة من الخطوات التي تنفذها وزارة التربية والتعليم استعدادًا للعام الدراسي الجديد، والتي تشمل أيضًا توزيع المناهج على مختلف الصفوف الدراسية، وتجهيز المدارس، وتدريب المعلمين على أحدث طرق التدريس، بما يضمن تحقيق جودة تعليمية أفضل تتماشى مع خطة التطوير التي تتبناها الدولة.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

