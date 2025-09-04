نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد اللطيف: التعاون مع "سبريكس" اليابانية تعكس حرص الوزارة على تقديم المحتوى الرقمي داخل المدارس الثانوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقاءً مع مسئولي شركة "سبريكس" اليابانية، وذلك لاستعراض الخطوات التنفيذية لإطلاق منصة "كويرو" لتدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي بداية من العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.

وخلال اللقاء، استعرض السيد الوزير محمد عبد اللطيف كافة التفاصيل المتعلقة بالمنصة، وآلية إدخال الحسابات الشخصية وكلمات المرور للطلاب والمعلمين، فضلا عن طريقة عرض الدروس على المنصة وكيفية تفعيل المنصة على الشاشات التفاعلية داخل الفصول الدراسية بالمدارس الثانوية.

كما شهد اللقاء استعراض آليات دراسة الطلاب على المنصة ودور معلمي المادة في تقديم الدراسة النظرية للطلاب مع مساعدتهم على التطبيق العملي على المنصة، وكذا الإجراءات المرتبطة بالامتحانات الإلكترونية عبر المنصة.

وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن التعاون مع شركة "سبريكس" يمثل نقلة نوعية تعكس حرص وزارة التربية والتعليم على تقديم المحتوى الرقمي والبرامج التفاعلية داخل المدارس الثانوية وفقا لأفضل المعايير العالمية.

كما أكد الوزير أيضا على توسيع نطاق التعاون الوثيق بين الجانبين المصرى والياباني في مجالات أخرى متعددة تخدم المنظومة التعليمية وتحقق الاستفادة القصوى للطلاب والمعلمين.

ومن جانبهم، أعرب مسئولو شركة "سبريكس" عن تقديرهم للتعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدين التزام الشركة بتقديم أحدث الحلول الرقمية التي تتيح للطلاب تجربة تعليمية متميزة قائمة على التفاعل والابتكار.

كما أشادوا برؤية الوزارة الطموحة في دمج البرمجة والذكاء الاصطناعي بالمناهج الدراسية، باعتبارها خطوة استراتيجية نحو إعداد جيل جديد يمتلك مهارات المستقبل.

وقد حضر اللقاء كل من، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات.