صحيفة برتغالية: تطورات مثيرة تنتظر مفاوضات الأهلي وبينتو لخلافة ريبيرو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 سبتمبر 2025 03:36 مساءً - كشفت تقارير صحفية برتغالية أن الأيام القادمة قد تشهد تطورات في المفاوضات الجارية حاليًا بين النادي الأهلي مع المدرب البرتغالي باولو بينتو من أجل قيادة الفريق الأحمر خلفاً للأسباني خوسيه ريبيرو.



الأهلي يفاوض البرتغالي باولو بينتو



ودخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع البرتغالي باولو بينتو المدير الفني السابق لمنتخبي الإمارات وكوريا الجنوبية، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأحمر، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو، والذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وقال صحيفة "OJOGO"، أن النادي الأهلي يستهدف المدرسة البرتغالية حيث يرغب في التعاقد مع مدرب جديد بعد البداية المخيبة للآمال في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم، مشيرة إلى أن النادي الأهلي دخل بالفعل في مفاوضات مبدئية مع باولو بينتو، لتحديد شروط التعاقد المحتمل، بينما قد تشهد المفاوضات تطورات في الأيام المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن النادي الأهلي توج بلقب الدوري المصري 45 مرة كان أخرها الموسم الماضي، وحقق تعادلاً مثيراً بنتيجة 4 – 4 مع بورتو البرتغالي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.



معلومات عن باولو بينتو المرشح لخلافة ريبيرو



باولو بينتو يحمل الجنسية البرتغاليية، وهو من مواليد 20 يونيو 1969، ودرب سبورتنج لشبونة وحقق معه كأس البرتغال (2007، 2008)، كما درب منتخب البرتغال خلال الفترة (2010–2014) وقاد منتخب بلاده لنصف نهائي يورو 2012، كما درب أولمبياكوس اليوناني وحقق الدوري.

كما تولى بينتو تدريب منتخب كوريا الجنوبية (2018–2022) وقادهم لدور الـ16 في كأس العالم قطر 2022.، ويمتاز المدرب البرتغالي بالأسلوب الواقعي، حيث يعتمد على التنظيم الدفاعي والانتقال السريع، ويجيد العمل مع المنتخبات القومية.

وتعد تجربة تدريب منتخب الإمارات هي المحطة الأخيرة في مشوار بينتو، قبل أن يتم توجيه الشكر له في شهر مارس 2025، حيث تراجع أداء منتخب الإمارات في التصفيات المونديالية والفشل في التتويج بلقب كأس الخليج التي أقيمت في الكويت، وراء اتخاذ قرار الإقالة.