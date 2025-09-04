ضبط مرتكب واقعة التعدى على سيدة فى شبرا الخيمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 سبتمبر 2025 02:32 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن تضرر القائمة بالنشر من قيام زوج شقيقتها بالتعدى على والدتها بالضرب محدثاً إصابتها بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 أغسطس الماضى تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من والدة القائمة بالنشر، ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من قيام زوج نجلتها "له معلومات جنائية" مقيم بذات الدائرة، بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم لخلافات زوجية بينه وكريمتها، تم ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.