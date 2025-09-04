قطاع الحماية المجتمعية ينظم إحتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة المولد النبوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 سبتمبر 2025 01:32 مساءً - فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، وإستمراراً لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء لاسيما المشاركات الفعالة بالمناسبات الدينية، وإستمراراً لنهج الوزارة فى إحياء المناسبات الدينية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وبمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف 1447هـ، نظمت الوزارة إحتفالات ومحاضرات داخل هذه المراكز إحياءً لذكرى المولد النبوى الشريف، بحضور عدد من شيوخ الأزهر.

تهدف هذه الإحتفالية إلى ترسيخ القيم النبوية الداعية إلى التسامح وحسن المعاملة والعودة إلى الطريق القويم ، فضلاً عن دعم الجوانب النفسية والدينية والثقافية للنزلاء وتقويم السلوكيات وتصحيح المفاهيم بما يؤهلهم للإندماج فى المجتمع خاصةً مع ما يحيط هذه الإحتفالات من أجواء روحانية.

وخلال الإحتفالية قدم رجال الدين المسيحى التهنئة للنزلاء بهذه المناسبة فى تأكيد على معنى التلاحم الوطنى وقيمة التشارك فى الإحتفالات الدينية.

وفى ختام الندوة تم تكريم النزلاء حفظة القرآن الكريم، ولم تقتصر الإحتفالات بالمولد النبوى عند هذا الحد بل قام قطاع الحماية المجتمعية بتوزيع حلوى المولد على نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بجميع مرافق هذه المراكز.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.