الهلال الأحمر يقدم 2750 طن مساعدات غذائية بقافلة «زاد العزة» الـ 30 إلى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 سبتمبر 2025 12:32 مساءً - أعلن الهلال الأحمر المصري، إطلاق قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة» الـ 30، والتي تحمل عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه جنوب القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة وتتضمن نحو 2750 طن من المساعدات اللازمة والتي تضمنت ما يزيد عن 2400 طن سلال غذائية ودقيق، وأكثر من 300 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية الضرورية التي يحتاجها القطاع، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.

وجدير بالذكر ان الهلال الأحمر المصري يتواجد كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية و الإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.

إطلاق قافلة زاد العزة

إطلاق قافلة زاد العزة الـ 30 إلى غزة بحمولة 2750 طن مساعدات غذائية

الهلال الأحمر المصري يدفع نحو 2750 طن مساعدات غذائية وإغاثية

الهلال الأحمر المصري يدفع نحو 2750 طن مساعدات غذائية

قافلات الهلال الأحمر