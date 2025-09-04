منحة مالية للمولد النبوى للعمالة غير المنتظمة من وزارة العمل.. اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 سبتمبر 2025 11:32 صباحاً - تبدأ وزارة العمل، فى صرف منحة المولد النبوى للعمالة غير المنتظمة، خلال الشهر الجارى، بقيمة 1500 جنيه، وذلك عبر مكاتب البريد، للعمالة المُسجلة بقاعدة بيانات الوزارة.

نرصد فى هذا التقرير، كل التفاصيل اللازمة بمنحة العمالة غير المنتظمة، وهى:

1- قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة بلغت فى الوقت الحالى 1500 جنيه للعامل.

2- شهدت المنحة زيادتين متتاليتين خلال العام الجارى حيث صدر قرار الوزير فى ديسمبر 2024، برفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1000، ثم قرار جديد فى 17 أبريل 2025 لزيادته من 1000 إلى 1500 جنيه.

3- تحصل العمالة غير المنتظمة على 6 منح سنوية فى مناسبات، هي: المولد النبوى الشريف، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيدى الفطر والأضحى، وعيد العمال.

4- التكلفة الإجمالية لصرف الـ6 منح الدورية، مليار و500 مليون جنيه سنويًا بعد زيادة قيمة المنحة.

5- المنح الدورية تصرف فقط للعمالة غير المنتظمة المُقيدة لدى قاعدة بيانات الوزارة من خلال الشركات والمُقاولين، وعمليات الحصر التى تقوم بها الوزارة ومديرياتها.

6- كما تحصل العمالة غير المنتظمة على رعايات اجتماعية وصحية، وتأمين ضد الحوادث، وتم مؤخرا استحداث بند مواجهة الحوادث والذى بموجبه تحصل أُسر ضحايا حوادث العمالة غير المنتظمة "المُقيدين وغير المُقيدين، على مبلغ 200 ألف جنيه لكل متوفى، أو عجز كلى، و20 ألف جنيه لكل مُصاب.