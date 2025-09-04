الطقس اليوم الخميس 4-9-2025.. حار نهارا ورطب ليلا وتحذيرات من الشبورة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 سبتمبر 2025 09:36 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس 4 سبتمبر طقسا معتدل الحرارة فى الصباح الباكر، حارا رطبا نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للحرارة رطبا ليلا.

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع اليوم، شبورة مائية من 8:4 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها أحيانا سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

ومُتوقع اليوم نشاط رياح على بعض شواطئ مطروح والعلمين ومطروح والإسكندرية وبورسعيد وبلطيم، مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج من 1.5: 2.25 متر، مع ارتفاع فى نسب الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 35 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 32 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 30 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 39 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 41 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 42 درجة.

الصغرى 28 درجة.