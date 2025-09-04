نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يشهد احتفالية مديرية أوقاف الجيزة بذكرى المولد النبوي الشريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة احتفالية مديرية أوقاف الجيزة بذكرى المولد النبوي الشريف والتي أُقيمت بمسجد السيدة خديجة بنت خويلد بمدينة السادس من أكتوبر وذلك بحضور اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وخلال الاحتفالية نقل المحافظ تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى جميع الحضور والمشاركين في الاحتفالية بمناسبة حلول الذكرى العطرة لمولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم داعيًا المولى عز وجل أن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والرخاء وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الشعب المصري بكل الخير والتوفيق وأن يحفظ مصرنا الغالية ويحقق لها المزيد من التقدم والازدهار.

استُهل الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم أعقبها خطبة ألقاها فضيلة الشيخ خالد خضر مدير مديرية الأوقاف بالجيزة حول ذكرى المولد النبوي الشريف وتضمن الحفل فقرة للإنشاد الديني قدمتها فتيات من طالبات النشاط الصيفي بالمسجد.

كما قام محافظ الجيزة بتكريم عدد من حفظة القرآن الكريم من أبناء المحافظة واختُتمت الفعاليات بابتهالات دينية.

حضر الاحتفالية إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام والعميد محمد الشافعي المستشار العسكري للمحافظة وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة والنائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية واللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة إلى جانب عدد من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومساعدي مدير الأمن ومديري المديريات وجموع المصلين.

