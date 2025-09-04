نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يبحث مع شركة "إيليت سولار" الصينية توطين صناعة الخلايا الشمسية في مصر وزيادة الاستثمار بالطاقة المتجددة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي يبحث مع شركة "إيليت سولار" الصينية توطين صناعة الخلايا الشمسية في مصر وزيادة الاستثمار بالطاقة المتجددة

بحضور رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، / ليو جين تشي، رئيس شركة "إيليت سولار" الصينية المُتخصصة في تصنيع مكونات محطات الطاقة الشمسية والرياح، وعددًا من مسئولي الشركة.

توطين صناعة الطاقة الشمسية في مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة المصرية بتوطين صناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية محليًا، مع إمكانية قيام الدولة بالتعاقد مُسبقًا على شراء الطاقة المُنتجة. وأشار إلى أن مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، موضحًا أن الدولة في حاجة إلى نحو 5 – 6 جيجا وات سنويًا.

دعم صيني واستثمارات جديدة

أوضح رئيس الوزراء أن نتائج زيارته الأخيرة إلى الصين تضمنت لقاءه بفخامة الرئيس الصيني "تشي جين بينج"، الذي أكد دعمه للتعاون المشترك، ووجّه الشركات الصينية بتلبية احتياجات مصر في قطاع الطاقة.

خطة "إيليت سولار" لنقل خطوط إنتاج الخلايا الشمسية

من جانبه، كشف / ليو جين تشي عن خطة الشركة لنقل خطوط إنتاج الخلايا الشمسية تدريجيًا إلى مصر، مؤكدًا أن الشركة تستهدف بدء الإنتاج في مصانعها بمصر بحلول ديسمبر المقبل، بما يدعم توسع استثماراتها في السوق المصرية وزيادة فرص التصدير.

تعاون اقتصادي مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أكد السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الحكومة المصرية حريصة على دعم خطط الشركة في مجال توليد الطاقة الشمسية، سواء من خلال شراء الكهرباء المُنتجة من وزارة الكهرباء أو إتاحتها للقطاع الخاص.

رؤية مستقبلية للتوسع

في ختام الاجتماع، طلب رئيس الوزراء من مسئولي الشركة تقديم مقترح متكامل لتوطين التكنولوجيا ونقل الخبرات في مجال الطاقة المتجددة، بما يضمن تعزيز قدرات مصر في هذا القطاع الاستراتيجي.