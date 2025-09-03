نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن توزيع منهج العلوم ومواعيد امتحانات وتقييمات الابتدائي للعام الدراسي 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل توزيع منهج العلوم للمرحلة الابتدائية من الصف الرابع وحتى السادس للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2025/2026، والمقرر أن يبدأ في 20 سبتمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة أن توزيع المنهج سيمتد على أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر، فيما يخصص شهر يناير للمراجعة وإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

كما كشفت الوزارة عن مواعيد التقييمات الأسبوعية والامتحانات الشهرية لمادة العلوم للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي خلال الترم الأول، مؤكدة أن الفصل الدراسي الأول يمتد 18 أسبوعًا، بواقع 90 يوم دراسة، تُخصم منها يومان للعطلات الرسمية ليصبح إجمالي أيام الدراسة الفعلية 88 يومًا.

وأشارت إلى أن جميع الامتحانات الشفوية والعملية ستعقد قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر.

وحددت الوزارة موعد إجازة نصف العام الدراسي لتبدأ يوم السبت 24 يناير 2026 وحتى الخميس 5 فبراير 2026، مع التأكيد على توحيدها مع إجازات وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية في حال وجود تعارض.

كما شمل الجدول الزمني للعام الدراسي عددًا من المواعيد المهمة، أبرزها:

20 سبتمبر 2025: انطلاق الفصل الدراسي الأول.

6 أكتوبر 2025: إجازة عيد القوات المسلحة.

8 أكتوبر: اللقاء التعارفي لأولياء الأمور.

26 – 30 أكتوبر: الاختبار الشهري الأول.

6 نوفمبر: اللقاء التشاوري الأول لأولياء الأمور.

23 – 30 نوفمبر: الاختبار الشهري الثاني.

11 ديسمبر: اللقاء التشاوري الثاني.

* 14 – 17 ديسمبر: التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي.

* 3 – 5 يناير 2026: التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي.

6 و7 يناير: عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

10 – 15 يناير: امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

17 – 22 يناير: امتحانات الشهادة الإعدادية.

10 يناير: بدء امتحانات الجدارات الأساسية بمدارس التعليم الفني.

17 يناير: بدء زيارة التحقق الخارجي الأولى بمدارس الجدارات مع استمرار الدراسة في المدارس الفنية الأخرى.