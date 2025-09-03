نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن: بدء التصفيات المركزية(المرحلة الثانية)لمسابقة دولة التلاوة الكبرى السبت إلى الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف عن بدء التصفيات المركزية (المرحلة الثانية) لمسابقة دولة التلاوة الكبرى من السبت 6 / 9 / 2025 وحتى الخميس 11 / 9 / 2025م بأكاديمية الأوقاف الدولية.

وتابعت الأوقاف بنشر من لهم حق دخول التصفيات المركزية (المرحلة الثانية) لمسابقة دولة التلاوة الكبرى، وتُهيب الوزارة بجميع المديريات التنبيه على الأسماء الواردة أدناه بضرورة الحضور إلى أماكن انعقاد التصفيات كما هي موزعة؛ في تمام العاشرة صباحًا، وذلك لأداء التصفيات المركزية (المرحلة الثانية) الخاصة بالمسابقة، وتهدف المسابقة إلى تقديم جيل جديد من القراء المتميزين أصحاب الصوت الحسن الذين يسيرون على خُطى عمالقة التلاوة المصرية.



وللاطلاع على الأسماء ومواعيد الاختبار، يرجى الدخول عبر الرابط التالي:https://awkafonline.gov.eg/news/67/4860/خبر-مهم-بدء-التصفيات-المركزية-المرحلة-الثانية-لمسابقة-دولة-التلاوة-الكبرى-من-السبت-٦-٩-٢٠٢٥-وحتى-الخميس-١١-٩-٢٠٢٥م-بأكاديمية-الأوقاف-الدولية