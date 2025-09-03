أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بحلول المولد النبوي الشريف

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة المباركة على شعب مصر العظيم، وعلى الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأكد رئيس الوزراء في تهنئته الرسمية أن مناسبة المولد النبوي الشريف تجسد قيم الرحمة والمحبة والسلام التي جاء بها سيد الخلق، خاتم الأنبياء والمرسلين، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم على الأمة العربية والإسلامية الأمن والاستقرار.