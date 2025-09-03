نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر والسودان تؤكدان تنسيقًا كاملًا لحماية الأمن المائي وتعزيز التعاون الثنائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عُقد اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، بمقر وزارة الخارجية المصرية، اجتماع الجولة الثانية لآلية 2+2 التشاورية لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان، بحضور وزراء الجانبين والوفود الرسمية.

شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول الأمن المائي المشترك، ومراجعة ما تحقق منذ الجولة الأولى في فبراير 2025، واتفق الطرفان على تأمين حقوق الاستخدام المائي لكل منهما وفق القانون الدولي واتفاقية 1959، وتعزيز التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية.

وأكد الجانبان على أن الأمن المائي المصري والسوداني جزء لا يتجزأ، ورفضا أي خطوات أحادية قد تضر بالمصالح المائية، مع التأكيد على إعادة مبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية.

وتطرقت المباحثات إلى السد الإثيوبي، حيث شدد الطرفان على مخاطره على دولتي المصب، داعين إثيوبيا لتعديل سياساتها ورفض أي تدخل لدول أخرى في النزاع بين مصر والسودان وإثيوبيا.

كما أكد الوزيران حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة الزيارات الرسمية، ودعم الجهود السودانية في إعادة الإعمار، مع تثمين التسهيلات المصرية للسودانيين الراغبين في العودة الطوعية.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق في برامج التعاون التدريبي بين وزارات الموارد المائية والري والزراعة، وتلبية الاحتياجات العاجلة للكوادر السودانية في إطار جهود إعادة الإعمار.

واختتم الاجتماع بتحديد موعد انعقاد الاجتماع القادم للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل في أكتوبر المقبل على هامش أسبوع القاهرة الدولي للمياه.