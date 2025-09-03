نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، السفير عمر صديق وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، وذلك لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتطورات في السودان.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية قدم فى مستهل اللقاء خالص تعازيه للسودان الشقيق قيادة وشعبًا في ضحايا الانزلاقات الأرضية التي وقعت في دارفور مؤخرًا.

وأكد الوزير عبد العاطي على دعم مصر الكامل للسودان الشقيق، مبرزًا جهود مصر ومشاركتها في المبادرات الإقليمية والدولية الساعية لتسوية الأزمة السودانية والتوصل لحل شامل بملكية سودانية يفضي لوقف إطلاق النار وإطلاق عملية سياسية جامعة تنهي الأزمة الراهنة وتوقف معاناة الشعب السوداني الشقيق.

وشدد الوزير عبد العاطى على رفض مصر الكامل لكافة المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان ومؤسساته الوطنية أو النيل من سيادته. واستعرض الوزير عبد العاطي التسهيلات التي تقدمها مصر لتسهيل العودة الطوعية للمواطنين السودانيين، فضلًا عن دعم جهود إعادة الإعمار والتعافي والتنمية في السودان الشقيق.

كما استعرض الجانبان الجهود المشتركة لإعادة تأهيل البنية التحتية في السودان، بما في ذلك قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، ورحب الوزير عبد العاطي بعقد اجتماعات ملتقى الأعمال المصري- السوداني الثاني خلال العام الجاري، واللجنة التجارية المشتركة في القاهرة.