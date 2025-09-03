نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدارس تبدأ تسليم شهادات نجاح طلاب الدبلومات الفنية الدور الثاني الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ المدارس الثانوية الفنية على مستوى الجمهورية، الخميس المقبل، تسليم شهادات النجاح لطلاب الدبلومات الفنية الدور الثاني للعام الدراسي 2024/2025، وذلك بعد اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، نتيجة الامتحانات بنسبة نجاح 89.88%.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن كل طالب يتسلم الشهادة من المدرسة المقيد بها بعد التحقق من شخصيته والتوقيع في السجلات الرسمية، مع ضرورة الاحتفاظ بالشهادة لاستخدامها في التقديم بالكليات والمعاهد ومكاتب التنسيق التابعة لوزارة التعليم العالي، أو للتقديم في سوق العمل.

ويأتي تسليم الشهادات استكمالاً لإجراءات امتحانات الدور الثاني، حيث أعلنت الوزارة أنها حريصة على إنهاء جميع الخطوات التنظيمية في توقيتاتها المحددة، بما يتيح للطلاب التقديم في المسارات التعليمية أو المهنية المناسبة لهم دون تأخير.

وتشمل شهادات النجاح جميع نوعيات التعليم الفني (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي – التكنولوجيا التطبيقية – المزدوج – الجدارات – الدمج التعليمي) بنظامي الثلاث والخمس سنوات.