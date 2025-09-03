نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الإعلاميين مهنئًا الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف: رسّخت قيم التسامح والمساواة بين البشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال نقيب الإعلاميين الدكتور النائب طارق سعده، إن الاحتفال بذكرى مولد نبيّ الرحمة والهُدى يمثل مناسبة طيبة، للتأمل في جوهر ومقاصد الرسالة التي تلقاها النبي الكريم، والتي بلغها لنا متحملًا في سبيل ذلك الكثير من الأذى، الذي لم يحُل بينه، صلى الله عليه وسلم، وبين أداء الأمانة التي كلفه بها الله عز وجل.

وأضاف نقيب الإعلاميين، أن ذكرى المولد النبوي الشريف تدعونا لاستحضار رسالته السامية التي أخرجت البشرية من الظلمات إلى النور، ورسخت قيم التسامح والإخاء والمساواة بين البشر، وجعلت من الرحمة قاعدة أساسية في التعامل بين الناس.

وأكد نقيب الإعلاميين، أن جهودكم يا فخامة الرئيس تسير بخطى ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة التي تبني ولا تهدم، تجمع ولا تفرق، والتأكيد على أن وحدة الصف وتماسك الشعب هما الطريق الأمثل للحفاظ على الإنجازات وصون مستقبل الأجيال القادمة.

واختتم نقيب الإعلاميين تهنئته للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف إذ ننتهز هذه المناسبة المباركة لنؤكد دعم مجلس نقابة الإعلاميين الكامل للدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي وما تبذله من جهود عظيمة في بناء دولة ديمقراطية حديثة يسودها الأمن والاستقرار، وتكون في مصاف الدول المتقدمة.