غداً.. بدء تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 06:32 مساءً - يتيح مكتب التنسيق، موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد، اعتبارًا من غدا الخميس الموافق 4/9/2025 حتى يوم السبت الموافق 13/9/2025.

وأكد مكتب التنسيق، الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بنسبة اكثر من 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

وأوضح مكتب التنسيق، مواعيد تسجيل الطلاب لرغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية والتى تنطلق اليوم وحتى 13 سبتمبر الجارى.

• يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت: www.tansik.digital.gov.eg