نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء وولي عهد البحرين يشهدان توقيع 8 وثائق تعاون لتعزيز الشراكة بين البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين ورئيس مجلس الوزراء البحريني، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع 8 وثائق تعاون مشترك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في ختام جلسة المباحثات الموسعة بين الجانبين المصري والبحريني.

تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

تضمنت الوثائق توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مصر للألومنيوم وشركة ألمنيوم البحرين، للتعاون الاستثماري في دراسة جدوى إنشاء مصنع لتكرير مادة الألومينا في مصر، حيث وقّعها من الجانب البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، ومن الجانب المصري المهندس محمد السعداوي، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومجلس التنمية الاقتصادية البحريني، بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين.

شراكات في المعارض والجمارك والسياحة

وفي إطار دعم التعاون المؤسسي، تم توقيع مذكرة للتعاون الاستراتيجي بين الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات ومركز البحرين العالمي للمعارض.



كما شملت الاتفاقيات توقيع اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين مصلحتي الجمارك في مصر والبحرين، بما يسهل حركة التجارة بين البلدين.

وفي قطاع السياحة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي السياحة والآثار في مصر والبحرين، إلى جانب مذكرة تعاون خاصة بمجال الآثار والمتاحف بين المجلس الأعلى للآثار وهيئة البحرين للثقافة والآثار.

التعاون في حماية المنافسة والتنمية المستدامة

شملت الاتفاقيات كذلك توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بين جهاز حماية المنافسة المصري ووزارة الصناعة والتجارة البحرينية.

كما تم توقيع مذكرة للتعاون الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال التنمية المستدامة بين وزارة التخطيط المصرية ووزارة التنمية المستدامة البحرينية.

خطوة جديدة نحو شراكة استراتيجية

أكد الجانبان أن توقيع هذه الوثائق يمثل انطلاقة جديدة لمسار التعاون الاستراتيجي بين القاهرة والمنامة، ويفتح المجال أمام شراكات استثمارية وتجارية وثقافية أوسع خلال الفترة المقبلة، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر والبحرين.