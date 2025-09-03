نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فى احتفالية المولد النبوي الشريف.. الرئيس السيسي يكرم علماء وشخصيات دينية ويمنح وسام العلوم والفنون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، الاحتفالية الكبرى التي نظمتها وزارة الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بحضور كبار رجال الدولة والقيادات الدينية.

تكريم شخصيات علمية ودينية متميزة

خلال الاحتفالية، قام الرئيس السيسي بتكريم عدد من العلماء والشخصيات الدينية المتميزة، ومنحهم وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى تقديرًا لإسهاماتهم في خدمة المجتمع ونشر الفكر الوسطي.

المكرمون من داخل مصر

د. جلال الدين إسماعيل حسن عجوة – أستاذ الحديث الشريف بجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء.

د. رجاء مصطفى حزين أبو زيد – أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.

د. محمود إمبابي أمين قناوي – وكيل الأزهر الشريف الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية.

د. محمد عبد الرحيم البيومي – الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

د. هالة رمضان علي عبد الله – أستاذ علم النفس ومدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

عبد الرحمن خالد صادق – المدير العام بديوان وزارة الأوقاف.

المكرمون من خارج مصر

د. سيمور نصيروف – رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر ورئيس جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية.

د. جيم عثمان درامي – مدير الشئون الدينية بمؤسسة الرئاسة في السنغال وباحث بجامعة الشيخ أنتا ديوب.

تكريم خاص لاسم شهيد

في لفتة إنسانية، منح الرئيس السيسي نوط الاستحقاق من الطبقة الأولى لاسم الشهيد خالد محمد شوقي عبد العال، الذي ضحى بحياته لإبعاد شاحنة وقود مشتعلة عن منطقة سكنية لإنقاذ الأهالي، وتسلمت التكريم زوجته السيدة سماح عبد المقصود وأبناؤه: أحمد، ومنة الله، وآية، وهدير.

رسالة الاحتفالية

يعكس هذا التكريم حرص القيادة السياسية على تقدير العلماء والمبدعين في المجالات العلمية والدينية، إلى جانب تخليد ذكرى الشهداء الذين جسدوا أسمى معاني الفداء والتضحية من أجل الوطن.