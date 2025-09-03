نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بدء جلسة مباحثات موسعة بين مصر والبحرين برئاسة مدبولي وولي عهد المملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات موسعة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين ورئيس مجلس الوزراء البحريني.

مناقشة الملفات المشتركة

تناولت الجلسة عددًا من الملفات والقضايا محل الاهتمام المشترك، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والبحرين في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.

تعزيز التعاون الثنائي

وأكد الجانبان خلال المباحثات على متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والبحرين، مع الإشارة إلى تطلع البلدين لمزيد من التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.