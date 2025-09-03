نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف جاء نصها:

»يطيب لي، سيادة الرئيس، والأمة العربية والإسلامية تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف، أن أبعث إلى سيادتكم – بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أبناء محافظة الجيزة وقياداتها التنفيذية والشعبية – أصدق التهاني القلبية المقرونة بأسمى آيات التقدير والولاء والعرفان، داعيًا المولى عز وجل أن يديم عليكم نعمة التوفيق والسداد، ويكلل جهودكم بالنجاح، لتواصلوا مسيرة العطاء والبناء، حتى تتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم الطموحات المنشودة نحو مستقبل مشرق وزاهر«

كما بعث محافظ الجيزة برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الأوقاف، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة مفتي الديار المصرية، والسادة الوزراء والمحافظين، أعرب فيها عن خالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة المباركة، داعيًا الله عز وجل أن يعيدها على مصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما تقدم المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بخالص التهنئة إلى أبناء الشعب المصري، وأهالي محافظة الجيزة، بمناسبة ذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، داعيًا المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من كل سوء ويديم عليها نعمة الأمن والأمان ويحقق لشعبها الطموحات المنشودة نحو مزيد من التقدم والرخاء.