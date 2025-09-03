أخبار مصرية

مدير تعليم القاهرة تتفقد استعدادت العام الدراسي الجديد بإدارة حلوان التعليمية

أحمد جودة - القاهرة - تفقدت الدكتورة  همت أبو كيلة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، مدرسة هويتنا - التابعة لإدارة حلوان التعليمية، بحضور الدكتور عبد العزيز فهمى مدير عام الإدارة، ومدير المدرسة.
وقد تفقدت التجهيزات النهائية بالفصول الدراسية والمعامل المختلفة، وغرف الانشطة، كما شاهدت " مدير المديرية " أعمال التشجير، ووجهت بزيادة المساحات الخضراء، لما لها من دور هام في توفير بيئة صحية للطلاب.
وطالبت بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لجميع المدارس لتوفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب  ، متمنية للجميع دوام التوفيق والنجاح.

 

