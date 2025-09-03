الرئيس السيسى يكرم زوجة شهيد الشهامة خالد عبد العال فى احتفال المولد النبوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 02:20 مساءً -

كرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، زوجة شهيد الشهامة بالعاشر من رمضان، السائق خالد محمد شوقي عبد العال، قائد السيارة المحملة بالوقود الذى وافته المنية متأثرا بالإصابات والحروق التى لحقت به أثناء محاولته إبعاد السيارة المشتعلة عن محطة تموين السيارات في محاولة منه لتفادي وقوع خسائر أو إصابات بشرية داخل المحطة، خلال احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف، تكريما لموقفه البطولي الذي عبر عن أسمى معاني الشجاعة والإخلاص في العمل، بعدما فارق الحياة.

وشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، احتفال جمهورية مصر العربية بذكرى المولد النبوى الشريف، الذى أُقيم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وذلك بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء؛ وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ والدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف؛ والدكتور نظير محمد عياد، مفتى جمهورية مصر العربية؛ إلى جانب رئيسى مجلسى النواب والشيوخ، وعدد من السادة الوزراء وكبار رجال الدولة.

ومنح الرئيس السيسى، نوط الاستحقاق من الطبقة الأولى لاسم المرحوم خالد محمد شوقى عبد العال، سائق سيارة نقل المواد البترولية، الذى استُشهد متأثرًا بإصابته إثر حادث اشتعال سيارة إمداد بنزين داخل محطة وقود بمنطقة العاشر من رمضان، حيث ضرب أروع أمثلة البطولة والتضحية والإيثار، مقدمًا روحه فداءً لسلامة زملائه والمواطنين المتواجدين فى موقع الحادث.