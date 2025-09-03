وزيرا الزراعة والشئون النيابية يترأسان وفد مصري للاطلاع على منظومة التعاونيات الزراعية في إيطاليا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 02:20 مساءً - غادر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، القاهرة على رأس وفد تعاوني زراعي لزيارة معهد سيام باري في إيطاليا، بهدف الاطلاع على منظومة التعاونيات الزراعية هناك.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية للاستفادة بالتجارب العالمية الناجحة لتعديل قانون التعاونيات الزراعية، وتنفيذا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرًا مع المعهد الدولي للدراسات الزراعية المتطورة لدول حوض البحر المتوسط "سيام باري" في إيطاليا، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تبادل الخبرات وتبني النظم التكنولوجية الحديثة.

ومن المقرر أن يقوم الوزيران والوفد المرافق لهما بزيارة عدد من نماذج الأعمال والتعاونيات، خاصةً المسؤولة عن التسويق الزراعي وتبني نظم التحول الرقمي واستخداماتها في تسهيل إجراءات التمويل وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة والتوسع في الاستثمار الزراعي، بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتسهيل وصول المدخلات الزراعية إلى صغار المزارعين باسعار مناسبة، وآليات توفير الخدمات، والمساهمة في إنشاء الشركات الزراعية، وتقليل المخاطر جراء ارتفاع الأسعار العالمية لمستلزمات الانتاج الزراعي.

وأكد الوزيران ان هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى الدولة المصرية جاهدة لتعزيز دور التعاونيات الزراعية في تحقيق التنمية الشاملة، خاصةً وأنها تمثل ركيزة أساسية لتحسين معيشة صغار المزارعين وضمان استدامة الإنتاج. كما تُعد التجربة الإيطالية في هذا المجال من النماذج الناجحة التي يمكن لمصر الاستفادة منها، خاصة فيما يتعلق بدمج التكنولوجيا الحديثة في عمليات الإنتاج والتسويق، مما يفتح آفاقاً جديدة لتعظيم العائد من القطاع الزراعي ويساهم بفعالية في تحقيق الأمن الغذائي.