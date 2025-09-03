نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يكرم زوجة شهيد الشهامة خالد عبد العال خلال احتفال المولد النبوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، زوجة شهيد الشهامة خالد محمد شوقي عبد العال، السائق الذي استُشهد إثر محاولته إبعاد سيارة محملة بالوقود بعد اشتعالها داخل محطة تموين سيارات بمدينة العاشر من رمضان، في محاولة بطولية منه لتفادي وقوع خسائر بشرية جسيمة.

ومنح الرئيس السيسي نوط الاستحقاق من الطبقة الأولى لاسم الشهيد، تقديرًا لموقفه البطولي الذي جسد أسمى معاني التضحية والإخلاص، بعدما فارق الحياة متأثرًا بإصاباته.

حضور رفيع المستوى في احتفال المولد النبوي

أقيم الاحتفال بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور كل من:

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

الدكتور نظير محمد عياد مفتي جمهورية مصر العربية.

رئيسا مجلسي النواب والشيوخ.

عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

خالد عبد العال.. بطل قدم حياته فداءً للآخرين

الشهيد خالد عبد العال كان يقود سيارة نقل مواد بترولية حين شب الحريق، ليقرر إبعادها عن محطة الوقود حفاظًا على أرواح المواطنين والعاملين بالمكان، ضاربًا أروع الأمثلة في الشجاعة والإيثار، ومؤكدًا أن البطولة الحقيقية هي التضحية بالنفس من أجل سلامة الآخرين.