نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بمركز المنارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، احتفال جمهورية مصر العربية بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي أقيم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

حضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، إلى جانب رئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

فعاليات الاحتفال بذكرى المولد النبوي

بدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة لوزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، الذي اختتم كلمته بتقديم هدية تذكارية للرئيس السيسي. كما شهد الحضور عرض فيلم تسجيلي بعنوان "رحمة للعالمين"، أعقبه كلمة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وتضمن برنامج الاحتفال أيضًا إلقاء قصيدة شعرية بعنوان "1500 عام في ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم"، كما استمع الحضور إلى أنشودتين بعنوان "محمد يا رسول الله" و"محمد نبينا".

وفي إطار الاحتفال، قام الرئيس بمنح عدد من علماء الأزهر ووزارة الأوقاف وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، كما منح نوط الاستحقاق من الطبقة الأولى لاسم المرحوم خالد محمد شوقي عبد العال، سائق سيارة نقل المواد البترولية الذي استشهد أثناء إنقاذ زملائه والمواطنين في حادث اشتعال سيارة وقود بمدينة العاشر من رمضان.

كلمة الرئيس السيسي في الاحتفال

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة بهذه المناسبة العطرة، استهلها بالسلام على الحضور والتأكيد على عظمة هذه الذكرى التي تمثل مناسبة تتجدد فيها القيم النبيلة المستمدة من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأوضح الرئيس أن احتفال هذا العام له خصوصية استثنائية، إذ يتزامن مع مرور 1500 عام على مولد الرسول الكريم، وهو حدث لا يتكرر إلا كل قرن من الزمان، ما يضفي على المناسبة أبعادًا روحية وتاريخية عميقة.

وأكد الرئيس أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يمثل فرصة لإحياء منظومة القيم والأخلاق المحمدية التي وصفها الله تعالى بقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾، مشددًا على أهمية ترجمة حب الرسول إلى برامج عمل حقيقية تقوم على الصدق والأمانة والوفاء، والتمسك بالعلم والإبداع، ونبذ التطرف والعنف والإرهاب، وبناء المؤسسات، وتعزيز قيم التضامن والإنسانية.

الدولة المصرية وتجديد القيم الأخلاقية

أوضح الرئيس أن الدولة المصرية وهي تحتفل بهذه الذكرى المباركة، تجدد عزمها على تحفيز كافة مؤسساتها، الدينية والتعليمية والإعلامية وغيرها، للانطلاق بقوة نحو ترسيخ القيم الأخلاقية الرفيعة، بما يسهم في بناء الإنسان المصري على أسس من الفكر والعلم والإبداع، مع التمسك الصادق بالقيم الدينية والإنسانية.

رسالة طمأنة للشعب المصري

وفي ختام كلمته، وجه الرئيس السيسي رسالة طمأنة إلى الشعب المصري، مؤكدًا يقظة الدولة ووعيها الكامل بما يدور من تحديات ومخططات تستهدف الوطن، مشددًا على أن مصر قادرة بفضل الله ثم بإرادة شعبها الصلبة على مواجهة كافة أشكال الشر وتجاوز التحديات.

كما جدد الرئيس تهنئته للشعب المصري العظيم، وللأمتين العربية والإسلامية، وللإنسانية جمعاء بهذه الذكرى العطرة، داعيًا الله عز وجل أن يعيدها على مصر وسائر بلاد المسلمين بالخير واليمن والبركات.

