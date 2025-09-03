نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الأعلى للإعلام” يستثني القنوات الناقلة لمباراة المنتخب المصري وإثيوبيا من ضوابط "البرامج الرياضية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، على استثناء الوسائل الإعلامية الناقلة رسميًا لمباراة كرة القدم بين المنتخب المصري ومنتخب إثيوبيا، المزمع إقامتها في العاشرة مساءً يوم 5 سبتمبر الجاري، من العمل بالضوابط التي كان قد سبق إصدارها والخاصة بـ "البرامج الرياضية.

وقال المجلس في بيان له، إن ذبك جاء بناءً على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة عضو المجلس.

وقرر المجلس السماح للوسائل الإعلامية الناقلة رسميًا للمباراة بمد البث المباشر حتى الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، وكذلك السماح للوسائل الإعلامية الأخرى التي تقدم برامج رياضية بمد البث حتى الساعة الواحدة صباحًا، مع الالتزام بخلاف ذلك من الضوابط التي أقرها المجلس.