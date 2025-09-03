مصدر ينفي ظهور أدخنة أعلى سنترال رمسيس: غبار أتربة ناتج عن أعمال التجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 12:20 مساءً - نفى مسؤول ما تردد عن ظهور دخان أعلى مبنى سنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات، موضحًا أن ما تمت مشاهدته ليس سوى أتربة ناتجة عن أعمال الصيانة والتجديد الجارية بالمبنى.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن الشركات المنفذة تقوم بأعمال الصنفرة والتشطيبات، وهو ما يتسبب في ظهور كميات من التراب، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بأي دخان أو حريق، وأن العمل يسير بشكل طبيعي داخل السنترال.

وبلغ عدد السنترالات في مصر 1676 سنترالًا موزعين على مستوى الجمهورية، وفقا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعكس هذه الأرقام مدى انتشار البنية التحتية للاتصالات الأرضية، ودورها الحيوي في تغطية جميع المناطق بالخدمات الأساسية مثل الهاتف الثابت والإنترنت.