التعليم توضح الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025-2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 12:20 مساءً - تبدأ الدراسة بالعام الدراسى 2026 يوم 7 سبتمبر الجارى بالمدارس الدولية و20 سبتمبر بالمدارس الخاصة والرسمية للغات والمتميزة والقوميات واليابانية.

وبحسب الخريطة الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن الفصل الدراسي الأول 18 أسبوعًا في 5 أيام دراسة أسبوعيًا يكون 90 يوما مطروح منها يومان إجازة عطلات رسمية بما يعادل 88 يوم دراسة فعلية، وتعقد جميع الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر.

وأوضحت وزارة التعليم، أن إجازة نصف العام تبدأ من يوم السبت 24 يناير، وتنتهي يوم الخميس الموافق 5 فبراير، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع المعاهد الأزهرية، يتم توحيد الإجازة معهما.

- 20 سبتمبر 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني .

- 6 أكتوبر 2025 عيد القوات المسلحة .

- 8 أكتوبر عقد اللقاء التعارفي لأولياء الأمور.

- الاختبار الشهري الأول يبدأ من 26 أكتوبر إلى 30 أكتوبر 2025.

يوم 6 نوفمبر عقد اللقاء التشاوري الأول للسادة أولياء الأمور.

23 نوفمبر الاختبار الشهري الثاني إلي 30 نوفمبر.

- 11 ديسمبر عقد اللقاء التشاورى الثانى.

- التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي من 14 ديسمبر إلى 17 ديسمبر.

- التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي أيام3 و4 و5 يناير 2026 لا تعقد أى امتحانات أيام 6 و7 يناير 2026 أيام أعياد الإخوة المسيحين عيد الميلاد المجيد يوم الأربعاء الموافق 7 يناير.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من 10 حتى 15 يناير الشهادة الإعدادية من 17 يناير إلى 22 يناير 2026 مع عدم إقامة امتحانات يوم يناير 19 امتحانات، أما الجدارات الأساسية لصفوف النقل المدارس التعليم الفني تبدأ من السبت 10 يناير.

- تنفيذ زيارة التحقق الخارجي الأولى بمدارس الجدارات بدءًا من السبت 17 يناير مع استمرار الدراسة بالمدارس الفنية الأخرى.