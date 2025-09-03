شهود عيان: أعمال صيانة بسنترال رمسيس وراء تصاعد أتربة وليست أدخنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 12:20 مساءً - أكد شهود عيان أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصاعد أدخنة من داخل سنترال رمسيس غير صحيح، موضحين أن السبب يرجع إلى أعمال صيانة داخل المبنى، نتج عنها تصاعد كميات من الأتربة، وليس اندلاع حريق كما روج البعض.

وشدد الشهود على أن الواقعة لا تتعدى كونها إجراءات صيانة دورية، نافين وجود أي مصدر للنيران أو حدوث إصابات.

يذكر أن سنترال رمسيس شهد قبل نحو شهرين حريقًا محدودًا اندلع في أحد الطوابق نتيجة ماس كهربائي. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى باقي الطوابق أو المعدات الحساسة داخل المبنى.

وأسفر الحريق وقتها عن تلفيات محدودة في بعض الكابلات، دون وقوع خسائر بشرية، فيما استمرت أعمال التبريد لعدة ساعات لضمان عدم تجدد الاشتعال