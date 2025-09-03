نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يتابع موقف مصلحة الميكانيكا والكهرباء للتعامل مع حالات الطوارئ التى تواجه محطات الرفع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة الإجراءات العاجلة التى تقوم بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء للتعامل مع حالات الطوارئ التى تواجه محطات الرفع التابعة للمصلحة.

وتم خلال الإجتماع عرض ما اتخذته المصلحة من اجراءات عاجلة للتعامل مع انقطاع التغذية الكهربائية عن محطة القلعة بمحافظة الاسكندرية.. حيث تم فورا تحرك فريق الصيانة بالمحطة، واستدعاء مركز الطوارئ والمعامل الهندسية بالإدارة المركزية لمحطات شمال غرب الدلتا للاشتراك في تحديد التلفيات وحصر المطلوب والبدء الفورى فى الإصلاحات، وتم حصر قطع الغيار الميكانيكية والكهربائية المطلوبة وتدبيرها على الفور، والدفع بوحدات ديزل نقالي لاستخدامها فى رفع المياه، كما قامت ورش المعمل الهندسي بالمحمودية (فجرا) بتصنيع أجزاء قطع غيار لسرعة اصلاح وتجهيز محرك الوحدة الثانية بالقلعة (١)، كما تم الإنتهاء بسرعة من تجهيز محرك القلعة (٢)، وتدبير مولد ديزل بالمحطة والمولد لا يزال جاهز للعمل بالمحطة في حال تكرار هذه الظروف.

وبالتوازى مع هذه الإجراءات العاجلة.. تم الانتهاء من إحلال خطي الكهرباء لمحطتي القلعة ١ & ٢، وجاري طرح أعمال إعادة تأهيل عدد (٢) محرك لمحطة القلعة ١، وجاري أيضا إصلاح وعمل عمرات لعدد (٢) وحدة طوارئ بمحطات القلعة.

وقد وجه الدكتور سويلم بقيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتقديم تقرير عن حالة المحطة يتضمن (حالة التغذية الكهربائية، والحالة الفنية للوحدات والمهمات الكهربائية ووحدات الطوارئ، وحالة الأعمال المدنية)، مع إعداد خطة عاجلة خلال إسبوع فيما يخص الاجراءات المطلوبة لرفع كفاءة المحطة، على أن تتضمن الخطة نهو أعمال رفع الكفاءة خلال شهرين من تاريخه.

ولضمان قدرة أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء على التعامل الفوري والفعال مع أى حالات طوارئ مشابهة فى محطات الرفع على مستوى الجمهورية.. فقد أكد الدكتور سويلم على قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان جاهزية وحدات الطوارئ المتوفرة بمراكز الطوارئ وفى عدد من المحطات التابعة للمصلحة، وتوفير كميات الديزل اللازمة لتشغيل وحدات الطوارئ بشكل فورى عند الضرورة، مع تحديد عدد وحدات الطوارئ المطلوب الدفع بها فورا لدعم المحطات المتوقفة طبقا لحالة المحطة وحالة مناسيب المياه الفعلية.

كما وجه سيادته بقيام كل من مصلحة الميكانيكا والكهرباء وقطاع الإدارة الاستراتيجية بسرعة نهو إعداد "الخطة الاستراتيجية لتأهيل محطات الرفع" خلال إسبوعين من تاريخه.

كما أكد سيادته على مواصلة التنسيق بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء والشركات القابضة التابعة لوزارة الكهرباء لتنفيذ أعمال التغذية والإصلاحات الكهربائية المطلوبة للمحطات فور حدوث اى أعطال، لضمان إستمرار تشغيل المحطات على مدار الساعة، مع قيام المصلحة بتحديد المحطات الحرجة ذات الأهمية القصوى والتنسيق مع أجهزة وزارة الكهرباء لضمان ثبات التغذية الكهربائية لهذه المحطات وعدم انقطاعها مستقبلا.

جدير بالذكر أنه تم طرح عملية توريد لعدد ١٨ وحدة طوارئ كهرباء ثابتة، وتم استلام عدد 10 وحدات منها بالفعل، وجاري استلام باقي الوحدات قريبا.