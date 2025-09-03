نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يبحث الموقف التنفيذي للمشروعات القومية وآليات إنهاء صرف التعويضات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع المهندسة هويدا النوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وخطط العمل إلى جانب مناقشة آليات الإسراع من وتيرة صرف التعويضات اللازمة بما يحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي الخاص بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية لصرف التعويضات لعدد من المشروعات القومية الهامة والمشروعات المرتبطة بجهاز تعمير القاهرة الكبرى بوزارة الإسكان وذلك في إطار التنسيق المشترك بين المحافظة والجهات المعنية لدفع عجلة العمل في المشروعات القومية والتنموية على أرض الجيزة.

وشدد المحافظ على أهمية التزام الهيئة المصرية العامة للمساحة بموافاة المحافظة ببرنامج زمني واضح ومحدد لإنهاء صرف التعويضات الخاصة بكافة المشروعات فضلًا عن التنسيق الكامل مع جهاز التعمير والإسكان وموافاته بالجداول الزمنية المرتبطة ببدء إجراءات الطرح والتنفيذ.

وبعث المحافظ برسالة طمأنة للمواطنين أكد فيها أن الدولة حريصة على صرف التعويضات المستحقة للمواطنين في إطار من العدالة والشفافية مشيرًا إلى أن حقوقهم المالية محفوظة ولن تُمس، وأن صرفها يتم وفق إجراءات منظمة بما يعكس التزام الحكومة بدعم المواطنين المتأثرين من أعمال التطوير والتنمية.

كما شدد المهندس عادل النجار على أن محافظة الجيزة تضع على رأس أولوياتها تكامل وتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية التي تستهدف الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين وتطوير البنية التحتية، وتحسين السيولة المرورية، فضلًا عن ربط المناطق السكنية بالمحاور القومية الجديدة ودعم خطط التوسع العمراني.

حضر اللقاء: إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبا المحافظ، والنائب محمد الحسيني وكيل أول لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومحمد نور الدين السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والقانونية بالمحافظة والهيئة العامة للمساحة وجهاز التعمير والإسكان.

IMG-20250903-WA0013

IMG-20250903-WA0012

IMG-20250903-WA0011

IMG-20250903-WA0010

IMG-20250903-WA0009