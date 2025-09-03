نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا آخر موعد لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2025 لطلاب الدور الثاني عبر الرابط الإلكتروني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعمال تلقي طلبات التظلم الخاصة بنتائج امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي 2025، حيث أكدت أن غدًا الخميس الموافق الرابع من سبتمبر هو آخر موعد رسمي للتقديم.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على إتاحة الفرصة أمام الطلاب المتضررين من نتائجهم لمراجعة أوراق إجاباتهم والتأكد من حصولهم على حقوقهم كاملة وفق القواعد المنظمة.

وكانت أعمال التظلمات قد بدأت منذ يوم الأحد 31 أغسطس، حيث أتيحت للطلاب إمكانية الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي الطلبات عبر الرابط:

https://tazalom.emis.gov.eg

بعد سداد الرسوم المقررة والبالغة 300 جنيه عن كل مادة. وأكدت الوزارة أن عملية السداد تتم من خلال منافذ التحصيل المعتمدة مثل البريد المصري وخدمات فوري وأي فينانس، على أن يتم تسجيل إيصال الدفع لإتمام عملية التقديم.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن الطلاب المتقدمين للتظلمات يمكنهم الاطلاع على أوراقهم داخل مقرات لجان النظام والمراقبة وفق المواعيد المحددة، حيث يقتصر الحضور على الطالب أو ولي أمره فقط دون السماح بدخول أي شخص آخر، مع ضمان توفير بيئة منظمة تتيح للطلاب مراجعة أوراق البابل شيت وورقة الأسئلة المقالية ونموذج الإجابة. وأوضحت أن أي تعديل في الدرجات سيتم إخطار الطالب به رسميًا، مع استرداد رسوم التظلم إذا ثبت وجود خطأ في رصد الدرجات، فضلًا عن إخطار وزارة التعليم العالي بالتصحيح الجديد لتحديث بيانات الطالب في مرحلة التنسيق.

وتؤكد الوزارة أن انتهاء موعد التقديم غدًا الخميس يمثل الفرصة الأخيرة أمام طلاب الدور الثاني لتسجيل رغبتهم في التظلم، مشيرة إلى أن الالتزام بالمواعيد المحددة أمر ضروري، إذ لن يتم قبول أي طلبات بعد هذا التاريخ. ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتسريع الانتهاء من أعمال المراجعة وإعلان النتائج النهائية للتظلمات، بما يضمن استقرار الطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد واستكمال إجراءات تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا.

