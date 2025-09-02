رئيس الوزراء يستقبل ولى عهد مملكة البحرين بمطار القاهرة الدولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 07:28 مساءً - استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمطار القاهرة الدولى، صاحب السمو الملكى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولى عهد مملكة البحرين، رئيس مجلس الوزراء البحرينى، الذى وصل القاهرة قبل قليل على رأس وفدٍ رفيع المستوى.

ولدى وصوله مطار القاهرة الدولى، أُقيمت مراسم استقبال رسمية لولى عهد مملكة البحرين الشقيقة والوفد المرافق له. وشهدت مراسم الاستقبال عزف السلاميْن الوطنيين لجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين الشقيقة، أعقبه استعراض حرس الشرف، وذلك بحضور السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى مصر.

ومن المقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولى عهد مملكة البحرين، رئيس مجلس الوزراء البحرينى، غدا، جلسة مباحثات موسّعة؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائى فى العديد من المجالات.