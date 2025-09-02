نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المسلماني": الضبط الإداري في ماسبيرو يخص كبار المسؤولين.. وحرية الرأي لا مساس بها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن قرارات ماسبيرو بشأن الاستئذان في المشاركات خارج مصر أو لدى الجهات الأجنبية، وكذلك التصريحات الرسمية باسم الهيئة أو قطاعاتها، تخص مناصب وكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة فقط، وعلى سبيل الحصر، ولا تخص الإعلاميين أو المحررين أو العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام.

وأضاف رئيس الوطنية للإعلام، أن الإصلاح الإداري مستمر، ولا تراجع عن تحديث ماسبيرو، مؤكدًا أن حرية الرأي مكفولة تمامًا، ولا يمكن المساس بها. بل تعمل الهيئة علي تعزيزها وحمايتها.