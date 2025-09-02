الداخلية تكشف تفاصيل استهداف عنصر شديد الخطورة فى مركز القوصية بأسيوط

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 06:32 مساءً - نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة مقطع فيديو تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى، والمتضمن زعم أحد الأشخاص بقيام الأجهزة الأمنية بمركز شرطة القوصية بأسيوط بإستهداف أحد أقاربه، دون وجه حق، مما أسفر عن مصرعه.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكور، عنصر جنائى شديد الخطورة ومحكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى جناية سرقة بالإكراه وسلاح نارى، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى جنايات قتل، شروع فى قتل، إتجار بالمخدرات، ومقاومة سلطات، وتم إستهدافه بتاريخ 23 أغسطس المنقضى وفقاً لإجراءات مقننة، حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرعه وضبط بحوزته 20 قطعة سلاح نارى عبارة عن 7 بنادق آلية، 12 بندقية خرطوش، وطبنجة، فضلاً عن 13 كيلو جرام لمخدرى الحشيش والشابو.

وقال المصدر: تأتى إستمرارية الجماعة الإرهابية وعناصرها الهاربة بالخارج فى إختلاق الأكاذيب وتزييف الحقائق، وتبنى إدعاءات حول العناصر الإجرامية التى تشكل خطراً على المجتمع ضمن محاولاتها اليائسة لإثارة البلبة، وأن تلك الإدعاءات لن تثنى الأجهزة الأمنية عن ملاحقة العناصر الخطرة حفاظاً على أمن المواطنين".