أحمد جودة - القاهرة - الحكومة تعتمد إنشاء جامعات جديدة وتوسيع التخصصات الطبية.. وتشغيل القطار الكهربائي السريع وتسويات مالية لشركات الأدوية

في اجتماع مجلس الوزراء السادس والخمسين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق المجلس على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف تطوير التعليم الجامعي، ودعم قطاع الأدوية، وتشغيل القطار الكهربائي السريع، بالإضافة إلى اعتماد تسويات مالية وقانونية تخدم المصلحة العامة وتدعم الاستقرار الاقتصادي.

تطوير منظومة التعليم الجامعي

وافق مجلس الوزراء على عدد من مشروعات القرارات الخاصة بقطاع التعليم الجامعي، تضمنت:

إنشاء جامعة خاصة جديدة باسم "جامعة كيميت" بمدينة بدر، وتضم أربع كليات (الهندسة، العلوم الإنسانية والاجتماعية، الصيدلة والتصنيع الدوائي، طب الفم والأسنان).

إضافة كليات جديدة لجامعات قائمة منها: الطب، الصيدلة، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الفنون والتصميم، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

الموافقة على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا بواقع 1% لطلاب شمال سيناء، بهدف تخفيف الأعباء عن الطلاب والأسر هناك.

تسويات مالية في قطاع الأدوية

اعتمد المجلس اتفاق تسوية بين وزارة قطاع الأعمال العام وهيئة الشراء الموحد، لحل التشابكات المالية بين الشركة القابضة للأدوية وعدد من الشركات التابعة للهيئة، بما يسهم في ضبط الأوضاع المالية وتطوير القطاع الدوائي.

تشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع

وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة القومية للأنفاق التعاقد مع شركة "دي – بي – السويدي" لتشغيل وإدارة شبكة القطار الكهربائي السريع بكامل خطوطه الثلاثة، بما يعزز منظومة النقل الحديث ويربط بين المحافظات بسرعة وأمان.

اعتماد تسويات قانونية

اعتمد المجلس 45 تسوية مالية بقيمة إجمالية بلغت نحو 37.07 مليون جنيه، تمت بمعرفة لجنة الخبراء خلال الفترة من 24 أبريل حتى 31 يوليو 2025، في إطار إنهاء النزاعات بشكل ودي يحقق مصلحة الدولة والأطراف المتنازعة.