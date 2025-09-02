الوطنية للإعلام: منال الدفتار رئيسا للقناة الأولى وخالد الأتربى للفضائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 05:28 مساءً - أصدر الكاتب أحمد المسلماني قرارًا بتكليف وليد حسن رئيس القناة الأولى بمنصب نائب رئيس التليفزيون، وخالد الأتربى رئيسًا للقناة الفضائية، ومنال الدفتار رئيسًا للقناة الأولى.

تخرجت منال الدفتار فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والتحقت بالعمل بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصرى.

عملت الدفتار رئيسًا للتحرير بوكالة الأنباء الألمانية فى مكتب القاهرة، ورئيسًا للتحرير بخدمة الشرق الأوسط التلفزيونية بوكالة رويترز بالقاهرة. كما عملت رئيسا لقناة النيل للأخبار، وقطاع الأخبار بشبكة قنوات سى بى سى، وقناة الأخبار سى بى سى إكسترا، وقطاع الأخبار فى شبكة قنوات دى إم سي.