نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس منطقة القاهرة الأزهرية يلتقي مدير تعليم القاهرة لبحث تخفيف الكثافات الطلابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور ياسر علام، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء، الدكتورة همت أبو كيلة، وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين التعليميتين.

وتناول اللقاء مناقشة آليات الاستعانة بالمعاهد الأزهرية لتقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول الدراسية في منطقة المرج، من خلال نقل بعض طلاب المدارس ذات الكثافة المرتفعة إلى فصول بالمعاهد الأزهرية المجاورة، كحل مؤقت لحين الانتهاء من بناء مدارس جديدة تستوعب الأعداد المتزايدة من الطلاب.

وأكد الدكتور ياسر علام أن الأزهر الشريف يثمن جهود وزارة التربية والتعليم في مواجهة أزمة الكثافات، مشيرًا إلى أن التعاون بين المؤسستين يهدف إلى توفير بيئة تعليمية جاذبة تسهم في تحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

من جانبها، أعربت الدكتورة همت أبو كيلة عن تقديرها لحرص الأزهر على دعم جهود التعليم العام، مؤكدة أن اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو تكامل الأدوار بين جميع مؤسسات الدولة التعليمية، بما ينعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة للطلاب ويضمن بيئة أفضل للتعلم.

وشهد اللقاء حضور نصر الدين عبد الجليل، الوكيل الثقافي للمنطقة، إلى جانب عدد من قيادات الأزهر وتعليم القاهرة، بينهم مدير البحوث والتخطيط، مدير التعليم النموذجي، وكيل إدارة شرق التعليمية، مدير العلاقات العامة بالأزهر، ومدير الأمن.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق المشترك بين الأزهر وتعليم القاهرة، تحت شعار "يدًا بيد من أجل غد أفضل لأبنائنا الطلاب".