نائب محافظ الجيزة يتابع الموقف النهائي لتسليم مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

أحمد جودة - القاهرة - عقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة أجتماعا تنسيقيا لمتابعة الموقف التنفيذي والنهائي لمشروعات المبادرة الرئاسية المرحلة الأولى حياة كريمة والمنتهي تنفيذها بمركزي الصف وأطفيح تمهيدا لدخول المشروعات الخدمة الفعلية خلال الفترة القادمة، وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

حيث تم أستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات بمختلف القطاعات المنتهية والمتبقية لتسريع معدلات التنفيذ للانتهاء من المشروعات وخطط العمل الخاصة بالتجهيزات النهائية للمشروعات.

ووجه نائب محافظ الجيزة، خلال الأجتماع بأهمية الأنتهاء من كافه الأعمال في الوقت المحدد وبأعلي معايير الجودة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة الرئاسية والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة للقري الأكثر أحتياجا.

حضر الأجتماع كلا من ممثلي الشعبة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس مركز الصف والهيئة العامة للطرق والكباري وشركات مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة والكهرباء والمكاتب الاستشارية للمشروعات.

ومن ناحية أخرى تفقد نائب محافظ الجيزة، موقف السرفيس الحضاري بمدينة الصف ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الصف وذلك لتحسين حركة نقل الركاب والقضاء علي المواقف العشوائية بالمدينة.

والتقى الشهابي، بعدد كبير من المواطنين وسائقي الخطوط الداخلية والخارجية داخل الموقف.

وشدد نائب المحافظ على مسؤولي جهاز السرفيس بمتابعة أنتظام العمل داخل الموقف والتأكد من التزام السائقين بالتعريفات المحددة لخطوط السير، كما تابع نائب المحافظ جهود تقنين أراضي أملاك الدولة بمركز الصف بحضور محمد نور السكرتير العام للمحافظة.

وشدد نائب محافظ الجيزة، بضرورة تسريع وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء خاصة فيما يتعلق بتحرير العقود لضمان حصول الدولة والمواطنين علي حقوقهم.

والتقى نائب المحافظ بعدد كبير من المواطنين الذين قدموا طلبات لتقنين أوضاعهم في أراضي أملاك الدولة وذلك للأستماع إلى شكواهم ومطالبهم المتعلقة بهذا الملف والعمل علي إيجاد حلول مناسبة لهم.