طلاب كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان: "ليلة تخرجنا لا تُنسى

أحمد جودة - القاهرة - أقيم حفل التخرج لـ طلاب كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، تحت شعار "اليوم حققنا حلمنا" برعاية الدكتور السيد قنديل، تحولت المناسبة إلى حالة استثنائية جمعت بين الفخر والاعتزاز والانتماء.

أشرف على الحفل شركة جامعة حلوان لدعم الخدمات التعليمية برئاسة الدكتور محمود حامد، حمل بصمة تليق بصرح أكاديمي عريق. أما مجمع الفنون والثقافة، برئاسة الدكتور أشرف رضا، فقد منح للطلاب وأسرهم أجواء من الرقي والدفء، جعلت المكان أقرب إلى بيت يحتضن أبنائه لا مجرد قاعة احتفال.

أولياء الأمور الذين التقيتهم كانوا يتحدثون بصدق عن فخرهم بما تقدمه الجامعة لأبنائهم، لا من جانب التعليم الأكاديمي فقط، بل أيضًا من حيث الرعاية والأنشطة التي تصنع بيئة متكاملة للطالب. وكأن الرسالة كانت واضحة: الجامعة هنا لا تخرج طالبًا يحمل شهادة فقط، بل إنسانًا قادرًا على الإبداع والعطاء.

ما لفتني حقًا هو نظرة الخريجين أنفسهم؛ إذ لم يخفوا امتنانهم للجامعة، ولا تقديرهم لليوم الذي وصفوه بالاستثنائي. كانوا يلتقطون الصور ويضحكون، لكن خلف ابتساماتهم كنت أقرأ يقينًا بأن هذه اللحظة بداية وليست نهاية، وأن ما زرعته الجامعة فيهم سيظل يثمر في المستقبل.

اليوم، وأنا أغادر الحفل، تذكرت أن الجامعات ليست مجرد قاعات محاضرات أو امتحانات، بل مصانع للذكريات وصروح تبني الإنسان قبل أن تمنحه شهادة. وربما هذا هو ما يميز جامعة حلوان: أنها تدرك أن رحلة الطالب لا تنتهي بالتخرج، بل تبدأ به.